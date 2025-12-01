Tanta Napoli a Sanremo, da Sal Da Vinci a Luché: i 5 artisti napoletani in gara al Festival

Sono stati svelati i nomi dei cantanti che prenderanno parte all’edizione 2026 del Festival di Sanremo che si terrà dal 24 al 28 febbraio: tra loro ci sono alcuni noti artisti napoletani e campani.

Festival di Sanremo 2026: i cantanti napoletani in gara

Anche quest’anno diversi saranno i cantanti pronti a rappresentare la città partenopea sul palco dell’Ariston, durante il più celebre festival della canzone italiana. Tra questi Sal Da Vinci, reduce dal successo del suo tormentone Rossetto e Caffè, pronto ad approdare a Sanremo nelle vesti di big.

In gara anche due rapper napoletani: Luché, diventato un vero e proprio riferimento del genere, e Samurai Jay, il giovane artista di Mugnano di Napoli. Infine, in coppia sul palco dell’Ariston ci saranno altri due napoletani, entrambi partecipanti del talent Amici: LDA, il cantante figlio di Gigi D’Alessio, e Aka7even, nativo di Vico Equense.

Di seguito i nomi di tutti gli altri big in gara: Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez & Masini, Leo Gassman, Bambole di Pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, J-Ax, Enrico Nigiotti, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Malika Ayane, Raf, Maria Antonietta & Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, LDA & Aka7even, Dargen D’Amico, Levante, Eddie Brock, Patty Pravo.