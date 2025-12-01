È morto Nicola Pietrangeli: la leggenda del tennis in Italia e nel mondo aveva 92 anni

Lutto nel mondo dello sport: è morto Nicola Pietrangeli, una vera e propria leggenda del tennis in Italia e nel mondo.

Lutto nel tennis, è morto Nicola Pietrangeli

L’ex campione di tennis era ricoverato in ospedale da qualche settimana. Le sue condizioni si sarebbero aggravate fino a causarne il decesso. Pietrangeli, nato l’11 settembre 1933 a Tunisi, si è spento all’età di 92 anni.

Nicola Pietrangeli è stato l’unico tennista italiano ad entrare nella Hall of Fame del tennis mondiale. Considerato il primatista mondiale di tutti i tempi in Coppa Davis per partite giocate e match vinti, è stato riconosciuto anche come uno dei migliori dieci tennisti del mondo.

“Addio a Nicola Pietrangeli. Si è spento questa mattina un’icona del tennis italiano e mondiale, Nicola Pietrangeli, all’età di 92 anni. Capitano della storica Coppa Davis del 1976, il primo Azzurro a conquistare uno Slam, ma soprattutto un uomo che ha portato gioia a milioni di tifosi. Tutto il mondo del tennis si stringe alla sua famiglia” – è il messaggio di cordoglio della pagina We are Tennis.