ALLERTA METEO in Campania, torna il maltempo. Vento, fulmini e grandine: da quando

La Protezione Civile della Regione Campania, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di criticità per temporali di livello Giallo, valido dalle 23.59 di oggi, 1 dicembre, alle 23.59 di domani, 2 dicembre, sui settori della fascia costiera della Campania, dal casertano fino al Cilento.

Allerta meteo in Campania fino al 2 dicembre 2025

L’attuale stato di instabilità meteorologica potrebbe dare luogo a precipitazioni improvvise e intense a rapidità di evoluzione. Il quadro meteo è caratterizzato, infatti, da incertezza previsionale: i temporali potranno essere anche localmente forti, causando possibili danni alle coperture e alle strutture provvisorie. Sono possibili anche raffiche di vento, fulmini, grandine.

L’allerta meteo riguarda, in particolare, le seguenti zone: (1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; 3: Penisola Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno, monti Picentini; 5: Tusciano e Alto Sele; 6: Piana Sele e Alto Cilento; 8: Basso Cilento).

Tra i principali scenari di impatto al suolo delle precipitazioni si segnala un rischio idrogeologico con:

– Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale;

– Possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc);

– Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;

– Possibile scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse;

– Caduta massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili.

A causa delle raffiche di vento e della grandine saranno possibili danni alle coperture, alle strutture temporanee e la caduta di rami o alberi. Si raccomanda alle autorità competenti di attivare i Centri Operativi Comunali e di provvedere ad attuare tutte le misure di prevenzione strutturale e non strutturale. Si raccomanda altresì di monitorare il verde pubblico e di prestare attenzione agli avvisi della Sala Operativa Regionale Unificata (SORU).