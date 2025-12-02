In Campania c’è l’Albero di Natale dei record: alto oltre 12 metri, fatto con 12 mila centrini
Dic 02, 2025 - Veronica Ronza
L'Albero della Pace ad Orta di Atella
E’ stato inaugurato l’Albero della Pace ad Orta di Atella, nel Casertano, un albero di Natale da guinness dei primati, realizzato con 12mila centrini fatti ad uncinetto.
L’Albero dei record a Orta di Atella: è fatto con 12 mila centrini
Alto oltre 12 metri, l’albero è stato realizzato cucendo i centrini fatti a mano da circa 40 donne del Laboratorio del Santuario di San Salvatore da Horta. Il coloratissimo e suggestivo albero si trova al centro della piazza principale, davanti al Santuario di San Salvatore, e potrà essere ammirato per tutto il periodo natalizio.
Terminate le feste, l’albero sarà smontato e i centrini saranno riutilizzati per la creazione di coperte da donare alle persone bisognose e a chi dorme per strada. Un fine, dunque, solidale per tendere la mano a chi vive in condizioni di disagio e difficoltà.
“Quanto di più bello potesse accadere qui ad Orta. Bambini, ragazzi, giovani, adulti e anziani: da mesi impegnati a progettare, ideare, creare. Mani che intrecciano fili e lana, sguardi che si incrociano mentre si lavora. Da tutto questo non poteva che nascere un’opera d’arte dal valore profondamente simbolico. Questo albero è il segno concreto di una comunità che rinasce dal basso, dai cittadini che costruiscono insieme e che sanno sollevare e mirare in alto un’intera città” – ha dichiarato il sindaco Antonino Santillo.
“Un grazie sincero alla comunità francescana del Santuario Diocesano San Salvatore da Horta: fare tutti i nomi non basterebbe per raccontare la bellezza del lavoro svolto. Il vero miracolo è questo: una comunità che torna a vivere i propri spazi e i propri luoghi, grazie ai cittadini di buona volontà che scelgono di esserci, partecipare e donare il proprio tempo. ????, ????, ?? ???? ?? ?????? ??????? ?? ?????’ ? ????????”.