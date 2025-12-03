Passaporto, cambiano i costi e la modalità di richiesta: tutte le novità

Cambiano le modalità di pagamento per il rilascio del passaporto ordinario. L’importo, rimodulato a 42,70 euro, non potrà più essere versato tramite bollettino postale: ora si utilizzeranno i servizi di Poste Italiane, sia allo sportello sia online, oppure i prestatori di servizi di pagamento collegati a PagoPA.

Il passaporto, documento fondamentale per i viaggi extraeuropei, viene rilasciato in Italia dalle Questure e all’estero dalle rappresentanze diplomatico-consolari. Prima di partire, viene raccomandata la consultazione del portale Viaggiare Sicuri, indispensabile per conoscere i requisiti d’ingresso dei singoli Paesi.

Come richiedere il passaporto e dove presentare domanda

La domanda va presentata all’ufficio competente in base alla residenza, ma i cittadini possono richiedere il passaporto anche in altre sedi, purché venga acquisita la delega della Questura o del Consolato competente. Questo passaggio può allungare i tempi di rilascio.

Le tipologie previste sono due: passaporto ordinario (libretto da 48 pagine) e passaporto temporaneo (16 pagine), quest’ultimo utilizzabile solo in circostanze di necessità e urgenza.

Passaporto ordinario: caratteristiche e validità

Dal 2006 è in vigore il passaporto elettronico, dotato di microchip e sistemi anticontraffazione. Consente, ad esempio, di entrare negli Stati Uniti per soggiorni inferiori ai 90 giorni tramite il Visa Waiver Program.

La validità è differenziata per età:

3 anni per minori sotto i 3 anni

5 anni per minori dai 3 ai 18 anni

10 anni per i maggiorenni

I passaporti scaduti non sono rinnovabili.

Documenti necessari e regole per i minori

Per il rilascio servono formulario compilato, documento di riconoscimento, due foto formato Icao e ricevuta dei pagamenti. Per i minori è richiesto l’atto di assenso di entrambi i genitori; la mancata firma può essere sostituita da un decreto del capo della rappresentanza consolare. Dal 2012 i minori devono avere un documento individuale. Sono previsti certificati aggiuntivi e, su richiesta, possono essere indicati i nomi degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Fino ai 14 anni i minori possono viaggiare solo con un genitore, una figura autorizzata o una dichiarazione di accompagnamento vistata. Questa può comprendere uno o due accompagnatori alternativi e ha una durata massima di sei mesi. Una maggiore tutela è prevista per minori affidati a enti o compagnie di trasporto, per cui viene rilasciata un’apposita attestazione.

Impronte digitali, firma digitale ed esenzioni

Dal 2009 il passaporto elettronico richiede la rilevazione delle impronte digitali e la firma digitalizzata. Entrambe non sono richieste ai minori di 12 anni. Sono previste esenzioni permanenti per impedimenti fisici o menomazioni documentate. Nei casi di temporanea impossibilità alla rilevazione, può essere rilasciato un passaporto temporaneo.

Costi, esenzioni e passaporto temporaneo

Il costo del libretto ordinario è di 42,70 euro, più 73,50 euro di contributo amministrativo. Il rilascio può essere gratuito per emigranti, indigenti, religiosi missionari e connazionali che rientrano per servizio militare o rimpatrio consolare. Il passaporto temporaneo, valido massimo un anno, viene rilasciato solo in emergenza. Non consente l’ingresso negli USA tramite Visa Waiver Program e richiede un visto dedicato.

Esaurimento pagine, ritiro e smarrimento all’estero

Quando le pagine dei visti si esauriscono, si segue la procedura ordinaria. Il passaporto può essere ritirato in diverse circostanze, tra cui mancanza di requisiti o inadempienza agli obblighi alimentari. In caso di furto o smarrimento all’estero e necessità urgente di rientro, viene rilasciato l’Emergency Travel Document (ETD), valido esclusivamente per il viaggio indicato.

Passaporti rinvenuti e restituzione

I passaporti ritrovati dalle autorità straniere vengono consegnati agli uffici consolari competenti. È possibile ritirarli di persona o richiedere la spedizione postale. Dopo un anno di giacenza non reclamata, vengono distrutti.