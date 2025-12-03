Malore improvviso sul treno, interrotta la Linea 1 della metro di Napoli: cosa è successo

Interrotta la circolazione ferroviaria sulla Linea 1 della metropolitana di Napoli, questa mattina, a seguito di un malore improvviso accusato da un passeggero. A confermarlo è l’ANM.

Linea 1 metro Napoli, malore per un passeggero: linea interrotta

“Metro L1: per malore di un passeggero, dalle ore 13:55 limita la tratta fra Piscinola e Vanvitelli” – si legge nella comunicazione diffusa dall’ANM Napoli per annunciare il blocco della tratta in questione, valido per le prossime ore.

Stando a quanto emerso, una persona che si trovava a bordo del convoglio si sarebbe sentita male improvvisamente. Al momento non è stato chiarito cosa è successo di preciso al passeggero né trapelano notizie ufficiali sulle sue condizioni.

Secondo quanto testimoniato da alcuni passeggeri, tuttavia, l’uomo potrebbe essere deceduto. La tratta dunque potrebbe essere bloccata fino all’arrivo del magistrato di turno. Qualcuno avrebbe avvertito anche le urla di una donna che probabilmente, essendosi accorta del malessere del passeggero, avrebbe attirato l’attenzione del conducente nel tentativo di fermare il treno ed allertare i soccorsi. Si tratta di versioni fornite da alcuni testimoni, tutte da confermare.