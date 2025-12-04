Tragedia all’asilo, è morto un bambino di un anno: stava facendo il riposino pomeridiano

Tragedia in un asilo nido di Parma dove è morto un bambino di un anno. Il piccolo si trovava a scuola quando sarebbe stato colpito da un arresto cardiocircolatorio durante il riposino pomeridiano.

Parma, tragedia all’asilo: è morto un bambino di un anno

Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità. Il bambino era entrato a scuola, come tutte le mattine, e nulla lasciava presagire ciò che sarebbe accaduto di lì a poco. Nel pomeriggio, durante l’ora del riposo, il piccolo non si sarebbe più risvegliato: stando a quanto si apprende avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio.

Immediata la corsa verso il più vicino ospedale dove, purtroppo, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Intanto sono state avviate le indagini sul caso per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda e le reali cause della scomparsa.

“Siamo sconvolti. Una giovane vita spezzata così d’improvviso spezza il cuore e lascia senza parole. Ci stringiamo intorno alla famiglia in questo momento di dolore enorme e siamo vicini al personale del nido e alle famiglie del Brucoverde in questo momento terribile” – ha dichiarato il sindaco di Parma Michele Guerra al TGR Emilia Romagna.