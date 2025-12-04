In Campania apre Center World, il mondo del divertimento: tra Adrenaline Park e Bowling immersivo

Ha ufficialmente aperto le sue porte al pubblico il Center World, il Centro Divertimenti di Salerno che in un’unica grande struttura, situata in via Tibero Claudio Felice, unisce divertimento, relax e benessere per grandi e piccini.

“Center World è un luogo pensato per accoglierti ogni giorno con attività che ti aiutano a rallentare, ricaricarti e trovare il tuo ritmo. Perché tutti meritiamo una pausa, anche piccolissima, che faccia la differenza. Center World è il luogo dove qualsiasi pausa diventa perfetta” – si legge nella nota diffusa sui canali social del centro.

Una sorta di “centro commerciale” del divertimento dove cimentarsi in svariate attività, tra giochi e allenamenti adrenalinici, concedendosi allo stesso tempo una gustosa pausa presso alcuni degli svariati locali, tra ristoranti e bar, presenti al suo interno.

Tra le principali attrazioni presenti al Center World una grande pista di go-kart, la postazione salti oppure l’Adrenaline Park pensato per lo svago di bambini, ragazzi e adulti. Prossimamente aprirà anche la pista di bowling “immersiva”, un’esperienza senza precedenti che vedrà il tradizionale gioco fondersi con la tecnologia e la realtà aumentata. A disposizione dei clienti anche una palestra per allenarsi in totale sicurezza e usufruendo delle migliori attrezzature.

Tra le catene ristorative aperte tra gli spazi del Center World: Antipasteria puteolana tra pesce fresco e piatti di mare, Il Chianchiere per chi preferisce la carne, Casadduoglio con le sue iconiche schiacciate, Grafferia Partenopea con le sue prelibatezze dolci. Sul fronte del benessere e della salute, è possibile usufruire del Centro di Crioterapia.