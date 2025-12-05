“Ti uccidiamo se non vieni”: sequestrata al centro commerciale e violentata nel Napoletano

Ennesima violenza sessuale consumata in pieno giorno ai danni di una donna di 28 anni, della provincia di Napoli, sequestrata all’interno del parcheggio del centro commerciale di Giugliano e abusata da un gruppo di uomini.

Violenza sessuale a Giugliano: sequestrata in un parcheggio

“Ti uccidiamo se non vieni con noi” – avrebbero detto i malviventi alla donna, stando a quanto rende noto Il Mattino, estraendo un coltello. La giovane aveva appena fermato l’auto nel parcheggio del Centro Commerciale Grande Sud quando sarebbe stata avvicinata dai suoi aguzzini.

Minacciata di morte, sarebbe stata costretta a seguirli e a salire nella loro auto per poi dirigersi verso una stradina isolata di campagna. Dopo averla sequestrata per diverse ore, i malviventi avrebbero costretto la 28enne a subire maltrattamenti e abusi sessuali. Dopo sarebbe stata accompagnata nuovamente al parcheggio del centro commerciale, in stato confusionale.

La giovane si sarebbe poi recata in ospedale e avrebbe denunciato l’episodio alle forze dell’ordine. Intanto sono stati recuperati anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza per risalire all’identità degli aggressori.