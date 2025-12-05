Maxi sequestro dei carabinieri nel Napoletano, armi e chili di droga; 4 fratelli arrestati

Maxi operazione antidroga per i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella con perquisizioni di armi e droga da Secondigliano fino ad Arzano, sfociate nell’arresto di quattro fratelli.

Operazione antidroga Napoli: arresti da Secondigliano a Arzano

I Carabinieri stanno effettuando diverse perquisizioni nella roccaforte della criminalità organizzata partenopea e quando irrompono in una corte di via del camposanto e cinturano la zona. Dal balcone di un appartamento il 23enne M.C. e sua sorella 20enne stanno gettando dei cartoni. I carabinieri vedono tutto.

Nelle scatole 41 chili e 225 grammi di hashish. I carabinieri entrano in casa e sequestrano anche diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. Fratello e sorella vengono arrestati mentre la madre 45enne dei due – presente in casa – viene denunciata. Sequestrati telefoni e manoscritti. Gli immediati accertamenti dei carabinieri non permettono di perdere tempo ed è così che ci si trasferisce prima in un’altra abitazione di Secondigliano per poi andare ad Arzano.

Nel quartiere napoletano i carabinieri della compagnia Stella effettuano il blitz nell’appartamento del 27enne F.C. Durante la perquisizione viene rinvenuta e sequestrata una pistola beretta modello APX calibro 9×21 risultata rubata nel 2024. L’uomo viene arrestato ma l’operazione non finisce qui.

Si va ad Arzano, in casa del già noto alle forze dell’ordine E.C., classe 2003 e fratello di Francesco. Lì i militari trovano in un armadio altri 12 chili e 600 grammi di hashish. Il 22enne viene arrestato.

Quattro arresti, quattro giovani che dovranno rispondere a vario titolo di detenzione di droga a fini di spaccio e detenzione abusiva e ricettazione di arma. Le indagini continuano.