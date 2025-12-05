Arriva l’Anticiclone Africano dell’Immacolata, sole e caldo anomalo: sembrerà primavera

Dopo l’ondata di maltempo che ha colpito anche Napoli e la Campania, stando alle previsioni meteo è in arrivo l’Anticiclone dell’Immacolata che regalerà un periodo di sole e caldo anomalo in pieno dicembre.

Meteo, arriva l’anticiclone dell’Immacolata: sole e caldo

Ultime ore di instabilità, soprattutto al Sud Italia, e poi il tempo migliorerà praticamente ovunque nel corso del weekend e in particolare nel giorno dell’Immacolata: sono queste le previsioni fornite dal meteorologo Lorenzo Tedici de Il Meteo.

“Avremo un deciso ribaltone nel weekend. In pratica, le temperature saliranno ben sopra le medie di dicembre, avremo tanto sole e cieli azzurri, non pioverà probabilmente per una decina di giorni salvo pioviggine tra Liguria e Alta Toscana; arriverà l’anticiclone africano nel cuore di Dicembre a portare una lunga fase stabile e decisamente calda per il periodo. Una situazione strana, ma non stranissima da quando siamo entrati nel nuovo clima del XXI secolo: un clima condizionato sempre più spesso dall’Anticiclone Africano e da temperature anomale verso il segno positivo (anomalie calde)” – ha spiegato l’esperto.

“Ci sarà, dunque, ancora una volta l’Anticiclone Africano. E pensate, da metà della prossima settimana, lo zero termico potrebbe salire fino a sfiorare i 4000 metri, un valore estremo anche a giugno. Dopo il maltempo delle prossime 24ore andremo incontro ad un dicembre quasi primaverile, specie in montagna e lungo le coste del Centro-Sud”.