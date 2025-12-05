Operatore sanitario violenta e picchia gli anziani della Casa di Riposo: orrore nel Napoletano

Arrestato un operatore sanitario in servizio presso una Casa di Riposo situata sull’isola di Capri, accusato di violenze sessuali e maltrattamenti ai danni di quattro anziani ospiti della struttura.

Violenze sessuali e maltrattamenti in una Casa di Riposo a Capri

Stando a quanto rende noto Il Mattino, i carabinieri della stazione locale hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un uomo, dipendente come operatore sanitario presso una Casa di Riposo della zona.

L’accusa è di violenza sessuale e maltrattamenti a carico di alcuni ospiti della residenza, reati aggravati dall’abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica delle vittime. Condotte che sarebbero emerse a seguito di una serie di indagini avviate dalla metà di ottobre, con il supporto dei filmati recuperati dall’attività di videosorveglianza.

L’uomo avrebbe costretto gli anziani a consumare rapporti sessuali sfruttando i diversi momenti in cui riusciva a trovarsi da solo con loro per esigenze igieniche o durante le quotidiane attività di assistenza. Avrebbe anche aggredito fisicamente e verbalmente le vittime, tre donne e un uomo, tutti affetti da gravi patologie psichiche.

Individuato dalle forze dell’ordine, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione. L’accusato, dunque, è da considerarsi presunto innocente fino a sentenza definitiva.