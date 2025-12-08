Le scarpe da ginnastica e un tablet: il significato dei simboli del carro dell’Immacolata

Siamo nella Basilica di Santa Croce, a Torre del Greco, e anche quest’anno la città rinnova il suo voto secolare alla Vergine Maria con il tradizionale carro dell’Immacolata, una devozione che dura da oltre 160 anni. Ma, tra i simboli che compongono l’opera del 2025, ce n’è uno che attira l’attenzione più degli altri: un paio di scarpe da ginnastica ai piedi di una giovanissima pellegrina. Per comprenderne il significato abbiamo chiesto un’analisi dell’opera a Francesco Caccavalle, diacono della Basilica di Santa Croce.

Carro dell’Immacolata 2025 a Torre del Greco: i simboli

«Le scarpe da ginnastica si indossano quando si affrontano lunghe camminate» – spiega – «e in questo caso rappresentano il viaggio del pellegrino. La vita del cristiano è un cammino dall’inizio alla fine, con una meta precisa: l’incontro con Gesù, pellegrino di speranza. La ragazza guarda verso la Madonna perché già conosce la strada e la percorre con passo sicuro».

Accanto a lei, però, c’è un’altra figura: un giovane pellegrino che stringe tra le mani un tablet. Anche questo è un immagina stracolma di significato. «Il pellegrino tiene il tablet tra le sue mani e così si distrae. È un riferimento ai tanti giovani che oggi rischiano di perdere di vista il senso della vita cristiana, assorbiti da ciò che accade sullo schermo più che dal cammino che hanno davanti» – continua Caccavalle.

Il messaggio, però, non è una condanna della tecnologia, anzi. Il Diacono sottolinea come i nuovi mezzi di comunicazione possano diventare strumenti preziosi, se usati nel modo giusto: «Come sempre, nella storia del progresso scientifico, non è il mezzo a essere sbagliato, ma il modo in cui lo utilizziamo. Il rischio di oggi è duplice: da un lato la manipolazione dei contenuti da parte di chi controlla l’informazione, dall’altro la vulnerabilità di chi la riceve. I giovani possono diventare prede facili di percorsi di vita artificiosi, che non rispondono al vero bisogno che ogni persona porta dentro di sé: la ricerca del senso della vita».

Il carro dell’Immacolata 2025 parla dunque ai giovani e dei giovani. Esalta il cammino della fede attraverso due immagini complementari: la ragazza che procede spedita verso la luce e il coetaneo che, pur in ritardo, può ancora rialzare lo sguardo. Un’opera che mette in primo piano la figura femminile come guida, come esempio di chi ha già imboccato la strada giusta, quella che conduce alla verità, alla speranza, alla Madonna che da secoli veglia su Torre del Greco.