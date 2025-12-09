‘Il mio viaggio a New York’ vs ‘Il mio viaggio a Napoli’: la sentenza del tribunale

Dopo un lungo confronto legale durato tre anni, è arrivata la sentenza che mette fine alla disputa tra due volti noti del mondo dei travel blogger: Piero Armenti, creatore del marchio Il Mio Viaggio a New York, e Giuseppe Russo, fondatore di Il mio viaggio a Napoli. Lo scontro riguardava l’utilizzo di frasi, immagini e contenuti che, secondo Armenti, avrebbero richiamato in modo troppo diretto il suo format, registrato e attivo da anni sui social.

La decisione del giudice

Il caso è stato esaminato dalla sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Napoli, con il giudice Leonardo Pica come estensore. La sentenza riconosce che Russo ha posto in essere alcune condotte di concorrenza sleale, in particolare nell’uso di espressioni e materiali che avrebbero potuto generare confusione tra il pubblico.

Il tribunale ha ritenuto problematici:

l’inizio dei video di Russo con la frase “amici del mio viaggio a Napoli”;

una grafica di copertina su Facebook giudicata troppo simile a quella usata da Armenti;

la pubblicazione di contenuti realizzati a New York o legati alla promozione di prodotti americani, ritenuti in sovrapposizione con quelli dell’attore.

Per queste ragioni, Russo dovrà interrompere immediatamente tali pratiche e rimuovere dai propri profili social tutti i contenuti rientranti nelle condotte contestate.

I marchi restano a Russo

Nonostante il riconoscimento della concorrenza sleale, il punto più delicato – quello relativo alla validità dei marchi registrati da Russo nel 2020 – si è concluso a suo favore. Il tribunale ha infatti stabilito che le registrazioni dei brand Il mio viaggio a Napoli e My Trip to Naples sono pienamente legittime.

Per Russo, quindi, nessuna perdita del marchio: potrà continuare a utilizzarlo senza modifiche.