I 5 film in uscita a Natale 2025 che non puoi perderti

Si avvicinano le feste di Natale e le sale cinema promettono film per tutti i gusti. Ecco 5 film a Natale 2025 che meritano un posto nella tua lista di visioni.

Avatar: Fuoco e Cenere

In uscita il 17 dicembre 2025, distribuito da Walt Disney. A tre anni dal successo di Avatar – La via dell’acqua, che aveva incassato ben 44,8 milioni di euro al botteghino italiano, James Cameron è pronto a tornare nelle sale con il terzo attesissimo capitolo della saga: Avatar: Fuoco e Cenere, in uscita il 17 dicembre 2025, confermando così la tradizione natalizia del franchise.

Fuoco e Cenere riparte dalle ferite lasciate dalla morte di Neteyam, figlio maggiore di Jake Sully e Neytiri. Il film si concentra sull’evoluzione del fratello Lo’ak, alle prese con il dolore, il senso di colpa e la responsabilità, mentre nuove tensioni e minacce geopolitiche minano la fragile pace del pianeta. Torneranno gran parte dei volti noti — Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver e Stephen Lang.

Un topolino sotto l’albero

In uscita il 18 dicembre, distribuito da Eagle Pictures. In una casetta di campagna, nascosta tra i fili d’erba e i nodi del legno, una famiglia di topolini si prepara con gioia al Natale. Le stanze in miniatura brillano di decorazioni fatte a mano, si cantano melodie natalizie sussurrate a mezza voce, e nell’aria si diffonde il profumo di dolcetti minuscoli, impastati con cura e amore.

Tutto è pronto per una festa perfetta… finché un’imprevista invasione cambia le carte in tavola: una famiglia umana, ignara della vita segreta tra le pareti, arriva decisa a trascorrere le vacanze nella loro villa in campagna. Alberi giganti, luci abbaglianti e pacchi rumorosi trasformano l’ambiente in un caos travolgente. Ma i topolini non ci stanno. Determinati a difendere la loro casa e il loro Natale, scatenano un piano fatto di astuzia e piccoli sabotaggi. Inizia così una guerra silenziosa, fatta di colpi di scena e geniali trovate. Magico, comico e pieno di cuore, questo racconto natalizio è una commedia d’avventura che celebra il senso di appartenenza e il coraggio dei piccoli.

La mia famiglia a Tapei

In uscita il 22 dicembre, distribuito da I Wonder Pictures. Ha vinto il Premio Miglior Film alla Festa del Cinema di Roma 2025, raccontando la storia di una madre single e delle sue figlie in una metropoli tra tradizione e modernità, con un tocco di magia e ribellione legato all’uso della mano sinistra della bambina più piccola. Il film esplora i conflitti familiari, i debiti e la vita in un mercato notturno, con il coinvolgimento del famoso produttore Sean Baker.

Primavera

In uscita il 25 dicembre, distribuito da Warner Bros. il nuovo film diretto da Damiano Michieletto, ci trasporta nella Venezia dei primi anni del Settecento, tra le calli silenziose e gli echi della musica barocca. Al centro della storia c’è l’Ospedale della Pietà, celebre orfanotrofio femminile che, oltre ad accogliere giovani senza famiglia, forma una delle orchestre più raffinate del suo tempo.

Cecilia (interpretata da Tecla Insolia) è una ventenne dal talento straordinario per il violino. Vive reclusa nell’istituto, suonando nascosta dietro una grata, lontana dagli sguardi, per un pubblico di benefattori che la ascolta senza mai davvero vederla. Di giorno è la promettente allieva, di notte una giovane donna che cerca risposte scrivendo lettere mai spedite a una madre sconosciuta.

La sua routine, fatta di musica e malinconia, cambia all’arrivo di un nuovo maestro: Antonio Vivaldi (Michele Riondino). Il carismatico compositore, con il suo spirito libero e la sua visione fuori dagli schemi, irrompe nell’equilibrio rigido dell’orfanotrofio, risvegliando in Cecilia il desiderio di libertà, di espressione, di vita.

Buen Camino

In uscita a dicembre 2025, distribuito da Medusa Film. Checco Zalone è pronto a tornare sul grande schermo con Buen Camino, il nuovo film che segna la sua attesissima reunion con il regista Gennaro Nunziante, autore dei suoi più grandi successi. Checco conduce una vita di lusso assoluto, figlio unico del magnate dei divani Eugenio Zalone. Circondato da ogni comodità sembra non mancargli nulla. Ma un giorno la sua tranquilla esistenza viene sconvolta dalla scomparsa della figlia adolescente Cristal, avuta dalla sua ex moglie Linda. Totalmente estraneo alla vita della ragazza, Checco si ritrova costretto ad affrontare per la prima volta le responsabilità di padre.

Con l’aiuto di Corina, l’amica di Cristal, scopre che la figlia è partita per la Spagna per percorrere il Cammino di Santiago in cerca di sé stessa. Così, riluttante e impreparato, Checco decide di seguirla lungo gli 800 km del pellegrinaggio, tra paesaggi impervi, ostelli spartani e incontri improbabili. Un viaggio scomodo ma trasformativo, che lo porterà a riscoprire l’importanza dell’amore, dei legami e del vero significato della ricchezza.





