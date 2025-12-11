ULTIM’ORA. Spari nell’androne di un palazzo a Napoli, 4 colpi esplosi: cosa è successo

Spari nell’androne di un palazzo a Napoli in via Limongiello. I carabinieri sono giunti sul posto per fare chiarezza sull’accaduto.

Spari contro un palazzo a Napoli: cosa è successo

Stando a quanto rende noto l’Ansa, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della pattuglia mobiile di zona Centro, nella notte, sono intervenuti in via Limongiello a seguito di una sparatoria. Uno o più ignoti avrebbero esploso almeno quattro proiettili nell’androne di un palazzo, al civico 5.

Colpi d’arma da fuoco esplosi probabilmente per scopi intimidatori. Al momento nessuna pista è esclusa e le indagini sono in corso per risalire ai responsabili e ricostruire con esattezza l’intera dinamica della vicenda. Per fortuna non si registra alcun morto né ferito.