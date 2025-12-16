Aveva forti mal di testa da 3 giorni poi è morta all’improvviso: Giulia aveva 19 anni

Aveva solo 19 anni Giulia Todaro, la ragazza di Lizzano, in provincia di Taranto, morta poco dopo essersi recata al pronto soccorso di Manduria: pare avvertisse da giorni un forte mal di testa ma nulla lasciava presagire il drammatico epilogo.

Lizzano, Giulia è morta a 19 anni: aveva mal di testa da giorni

“La Comunità è sconvolta da questa tragica notizia. Inimmaginabile il dolore che in questo momento sta vivendo la famiglia, devastante vedere due genitori che piangono la propria figlia, innaturale! Ogni lutto è doloroso, ma quando colpisce una giovane vita diventa inaccettabile! Giulia veglia su mamma e papà, ovunque tu sia” – queste le parole di Lucia Palombella, sindaca di Lizzano.

Stando a quanto emerso, da alcuni giorni Giulia accusava forti mal di testa e piccoli episodi di emorragia. Non constatando alcun miglioramento, la mamma aveva deciso di accompagnarla in ospedale. La ragazza, molto debole, avrebbe perso conoscenza, nonostante le prime trasfusioni effettuate. Il quadro clinico risultava gravemente compromesso, con i valori delle piastrine e dell’emoglobina estremamente bassi.

Purtroppo a nulla sarebbero serviti i tentativi dei medici di rianimare la ragazza che, poco dopo le 13.30, sarebbe deceduta, a sei ore circa dal primo accesso in pronto soccorso. Al momento non sono state ancora rese note le reali cause del decesso. L’ipotesi è quella della possibile formazione di coaguli che possono aver compromesso il sistema sanguigno.

“Non conosco personalmente la famiglia ma so che si tratta di persone perbene e che Giulia era una bellissima ragazza. So anche che la mamma era preoccupatissima perché la ragazza aveva un forte mal di testa da tre giorni e quindi ha deciso di accompagnarla con l’ambulanza” – ha dichiarato la sindaca a Il Corriere di Bari.

“Siamo tutti molto colpiti, la nostra comunità si stringe alla famiglia e tutti noi esprimiamo la massima solidarietà. Alla sua giovane età non si attende una morte così improvvisa e per un malore, è inaccettabile. Avrebbe compiuto venti anni a gennaio” – ha concluso.