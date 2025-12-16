Fa la spesa in un supermercato a Napoli poi la scoperta: c’è un cerotto nell’hamburger

Ancora una segnalazione allarmante sul fronte della sicurezza alimentare arriva da Napoli dove un cittadino, dopo aver fatto la spesa in un supermercato di Corso Garibaldi, avrebbe ritrovato all’interno dell’hamburger acquistato un cerotto.

Napoli, cerotto nell’hamburger comprato al supermercato

Una scoperta inquietante fatta soltanto dopo la cottura del prodotto: all’interno dell’impasto dell’hamburger confezionato acquistato poco prima al punto vendita, era presente un cerotto da medicazione. Le immagini inoltrate dal cittadino al deputato Francesco Emilio Borrelli mostrano chiaramente un corpo estraneo compatibile con un presidio sanitario, rimasto inglobato nella carne macinata e sfuggito a ogni controllo lungo la filiera di produzione e vendita.

“La presenza di un cerotto in un alimento destinato al consumo umano rappresenta un fatto di estrema gravità – commenta il deputato Francesco Emilio Borrelli – perché non si tratta solo di una violazione delle norme igieniche, ma di un potenziale rischio biologico per la salute dei consumatori”.

Il caso si inserisce in un contesto già fortemente critico. Negli ultimi mesi, infatti, i controlli dei NAS e delle autorità sanitarie hanno portato a sequestri ingenti di alimenti e alla scoperta di gravi carenze igienico-sanitarie in diversi punti vendita e centri di lavorazione.

“Non possiamo continuare ad affidarci alla fortuna ogni volta che acquistiamo carne confezionata. È inaccettabile che un prodotto del genere finisca sugli scaffali di un supermercato. Evidentemente qualcosa non funziona nei controlli, nelle procedure di autocontrollo o nella vigilanza sull’intera filiera” – prosegue Borrelli.

“La salute dei cittadini non è negoziabile. Chi sbaglia deve pagare, chi è negligente va sanzionato duramente e, se necessario, fermato. Non possiamo aspettare che qualcuno finisca in ospedale per intervenire” – conclude.