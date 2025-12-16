Dramma in Campania, Michele è morto a 20 anni: trovato senza vita dalla mamma

Tragedia a Taurasi, in provincia di Avellino, per la scomparsa di Michele De Feo, un ragazzo morto a soli 20 anni. Sarebbe stata la madre a trovare il corpo del figlio privo di vita.

Tragedia a Taurasi, ragazzo morto a 20 anni: trovato dalla mamma

Al momento non sono state rese note le cause del decesso. Stando a quanto rende noto Il Mattino, Michele era un ragazzo in salute e solo qualche giorno prima della sua scomparsa, mentre aiutava alcuni amici a sbrigare dei lavori in campagna, avrebbe manifestato un leggero affanno.

Sarebbe stata poi la mamma a ritrovarlo già senza vita e a nulla sarebbero serviti i tentativi di rianimarlo. Un decesso che ha sconvolto l’intera comunità cittadina che si è stretta intorno al dolore dei familiari del giovane. Ieri, in occasione dei funerali, è stato proclamato il lutto cittadino.

“L’Amministrazione Comunale informa che, a seguito della prematura e improvvisa scomparsa del giovane Michele De Feo, il Sindaco ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di lunedì 15 dicembre. L’intera comunità si stringe con profondo cordoglio attorno alla Famiglia, esprimendo sentimenti di sincera vicinanza. Riposa In Pace, Michele“ – si legge nella nota diffusa dall’amministrazione comunale di Taurasi.