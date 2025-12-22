Alleanza Assicurazioni a Torre del Greco: quando un grande brand sceglie di investire nelle persone e nel territorio

Tra le agenzie di assicurazioni a Torre del Greco ce n’è una che è “per” Torre del Greco: non è un gioco di parole ma la scelta di Alleanza che da decenni abbraccia l’identità e le esigenze delle famiglie del territorio.

Alleanza, l’assicurazione “per” Torre del Greco

C’è un modo di fare assicurazione che va oltre i numeri, le polizze e le firme in calce ai contratti. È un modo che parte dalle persone, passa per le famiglie e torna al territorio.

È su questa visione che si fonda il lavoro dell’Agenzia Alleanza Assicurazioni di Torre del Greco, guidata da Sebastiano Iovine, agente generale, punto di riferimento per l’area vesuviana da decenni.

Una presenza storica, solida, riconoscibile. Alleanza Assicurazioni arriva a Torre del Greco alla fine degli anni ’70: quasi mezzo secolo di attività che oggi si traducono in un legame profondo con la città e contribuisce a renderla un punto di riferimento (l’agenzia torrese abbraccia anche le esigenze dei cittadini di Ercolano e Terzigno).

Un presidio fisico e umano, prima ancora che commerciale, che continua ad evolversi mantenendo saldi i propri valori.

Alleanza Assicurazioni, sostegno a famiglie e tradizioni locali

Non è un caso che Alleanza sia main sponsor della diretta streaming dell’Immacolata: una scelta che va letta come un atto di vicinanza autentica alla comunità, a una delle tradizioni più sentite e identitarie del territorio.

“Sostenere l’Immacolata significa sostenere un patrimonio collettivo, una memoria condivisa, un momento che unisce generazioni e famiglie. Ed è proprio alle famiglie che Alleanza rivolge, da sempre, il proprio lavoro”, spiega il dott. Iovine.

Il dott. Sebatiano Iovine negli studi VesuvioLive.it durante la diretta dell’Immacolata

Alleanza Assicurazioni nasce nel 1898 a Genova, città di mare e di risparmiatori che ha – anche per questo – tantissimi punti di legame con Torre del Greco e li conserva nel suo DNA aziendale.

Oggi è una società del Gruppo Generali, uno dei più grandi e affidabili gruppi assicurativi al mondo. Una storia lunga oltre un secolo che si riflette in una cultura aziendale ben definita: specializzazione nel ramo vita, previdenza e protezione della persona. Non semplici prodotti, ma consulenza continuativa.

L’agenzia di Viale Ungheria: professionisti in crescita

L’agenzia di Torre del Greco conta oggi una struttura articolata e capillare: un agente generale, otto titolari di settore e una rete di collaboratori che supera le venti unità operative sul territorio, con una sede di supporto anche a Terzigno.

Ogni consulente segue un numero definito di famiglie, instaurando un rapporto diretto, personale, spesso costruito nel tempo anche attraverso la consulenza a domicilio, nelle fasce orarie più comode per chi lavora.

Anche per questo, per seguire con la massima efficienza i bisogni dei clienti vecchi e nuovi, Alleanza è alla costante ricerca di professionisti da inserire nel suo organico, configurandosi quindi anche come interessante opportunità per chi è in cerca di lavoro e di crescita professionale.

I tre “pilastri” di Alleanza: lavoro, previdenza, salute

Ed è proprio qui che emergono con chiarezza i tre grandi driver su cui l’agenzia sta investendo oggi.

Il primo è lo sviluppo organizzativo. Alleanza offre reali opportunità professionali a persone motivate, adulte, pronte a crescere in un settore che richiede competenza, responsabilità e formazione continua. Non un lavoro improvvisato, ma un percorso strutturato nel mondo della consulenza finanziaria, assicurativa e previdenziale, anche grazie alla partnership con Banca Generali.

Il secondo pilastro è la previdenza. Un tema sempre più centrale, soprattutto a fine anno, quando diventa evidente il divario tra pensione pubblica e bisogni futuri. Alleanza lavora da anni per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della previdenza integrativa, sfruttando anche i vantaggi fiscali previsti dalla normativa, con un approccio chiaro e accessibile.

Il terzo ambito strategico è la sanità integrativa privata. Un settore in forte crescita, che l’agenzia promuove anche attraverso iniziative concrete sul territorio: giornate di prevenzione, incontri informativi, eventi come i Protection Day dedicati alle famiglie, ai bambini, alla sicurezza e al primo soccorso. Non teoria, ma pratica, informazione e supporto reale.

Anche quando lavora con le aziende, Alleanza mantiene questo approccio centrato sulla persona: tutelare amministratori, soci, famiglie, utilizzando strumenti assicurativi e previdenziali che diventano anche leve fiscali intelligenti per l’impresa.

La fiducia non è uno slogan: si costruisce ogni giorno

“In un tempo in cui il concetto di ‘fiducia’ è spesso abusato, Alleanza Assicurazioni continua a costruirla giorno dopo giorno, con presenza, competenza e ascolto. Sponsorizzare la diretta dell’Immacolata ed altri momenti importanti, organizzare eventi sul territorio, offrire lavoro qualificato, parlare di futuro e protezione: tutto fa parte di una visione coerente – spiega Sebastiano Iovine – Perché un grande brand diventa davvero tale solo quando sceglie di essere, prima di tutto, parte della comunità in cui opera”.

Ma fiducia significa anche essere affidabili nel momento del bisogno e questo per un’assicurazione è tutto. Perciò la presenza dei consulenti sul territorio, gli uffici di viale Ungheria, l’organizzazione degli eventi con famiglie e scuole sono un messaggio chiaro: “Noi ci siamo”.

Ed un invito ad affidarsi a consulenti esperti che sapranno accompagnarvi in un percorso verso la protezione del patrimonio, delle persone e delle cose care e – non meno importante – verso un futuro professionale con trasparenza e professionalità.

Agenzia Alleanza Assicurazioni, dove si trova e contatti

Alleanza Assicurazioni è presente a Torre del Greco con l’agenzia di Viale Ungheria 26 (nei pressi dello stadio Liguori).

Telefono: 0243089318

Email: torredelgreco@alleanza.it