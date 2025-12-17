È ufficialmente iniziata questa mattina la demolizione della Vela Rossa di Scampia, l’ultima delle storiche Vele ad essere abbattuta dal Comune di Napoli. Un momento simbolico e atteso, che segna una tappa decisiva nel processo di trasformazione del quartiere.

Sul posto, sotto lo sguardo delle istituzioni, sono entrati in azione due grandi escavatori dotati di tenaglie, impegnati a smantellare progressivamente la struttura. Ad assistere all’avvio dei lavori erano presenti il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il presidente della Regione Campania Roberto Fico, a testimonianza dell’importanza dell’intervento.

Secondo quanto spiegato dagli operai impegnati nel cantiere, saranno necessarie circa tre settimane per completare l’abbattimento totale della Vela. Successivamente prenderà il via la fase di separazione e trattamento dei materiali, a partire da ferro e cemento, operazione fondamentale per il corretto smaltimento e il recupero delle componenti.

L’intero intervento rientra in un più ampio progetto di rigenerazione urbana dell’area di Scampia. La conclusione complessiva dei lavori è prevista per marzo 2026, data che segnerà definitivamente la fine di un’architettura divenuta negli anni simbolo di degrado, ma anche l’inizio di una nuova fase per il quartiere e i suoi residenti.