Tragedia in Campania, precipita dalla finestra e fa un volo di 15 metri: è morto a 41 anni

Tragedia a Benevento dove un uomo di 41 anni è morto dopo essere precipitato nel vuoto dalla finestra della cucina. La vittima sarebbe deceduta sul colpo per le gravi lesioni riportate nello schianto.

Tragedia a Benevento, si lancia dalla finestra: è morto a 41 anni

L’uomo, sposato e con due figli, dipendente di una ditta di pulizie, stando a quanto rende noto Il Mattino, avrebbe fatto un volo di diversi metri, precipitando dalla finestra situata nel vano cucina della sua abitazione, in via Salvo D’Acquisto.

Sarebbero stati i familiari ad allertare i soccorsi che, purtroppo, giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 41enne. Sul luogo dello schianto sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento per dare avvio alle indagini del caso e ricostruire con chiarezza l’esatta dinamica della vicenda.

Dai primi accertamenti in corso, è emerso che già nei giorni precedenti l’uomo sarebbe stato accompagnato presso il pronto soccorso dell’ospedale San Pio in stato di agitazione. Il 41enne avrebbe lasciato l’ospedale, rifiutando di sottoporsi ad ulteriori esami. Probabilmente nel corso della notte la situazione sarebbe degenerata, concludendosi con il tragico epilogo.

L’uomo avrebbe fatto un volo di circa 15 metri, schiantandosi sull’asfalto e perdendo la vita in breve tempo. L’ipotesi più accreditata al momento è quella di un gesto volontario.

Suicidio, si può sempre chiedere aiuto: ecco come

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma non è mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti.

Per questo bisogna chiedere aiuto ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.