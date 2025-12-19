L’ultimo saluto a Rosy Viola: oggi a Napoli i funerali della cantante morta a 59 anni

Si terranno oggi, 19 dicembre, a Napoli, i funerali di Anna Esposito, in arte Rosy Viola, la cantante neomelodica deceduta nella mattinata di ieri all’ospedale Monaldi, dove era ricoverata da alcuni giorni.

Addio a Rosy Viola: oggi a Napoli i funerali della cantante

L’ultimo saluto alla celebre artista partenopea è previsto intorno alle ore 16:30. La cerimonia funebre si terrà nella Parrocchia dei Santi Domenico Soriano e Nunzio Sulprizio, situata in Piazza Dante. In tanti giungeranno sul posto per omaggiare la cantante, mostrando la propria vicinanza ai familiari.

Rosy Viola si è spenta a 59 anni presso l’ospedale Monaldi. Solo nei giorni scorsi aveva annunciato l’uscita del suo nuovo album, poi è giunta la notizia che ha gettato nello sconforto l’intera città. Stando a quanto emerso, il suo quadro clinico, già compromesso, sarebbe peggiorato rapidamente, causandone il decesso.

Anna Esposito, in arte Rosy Viola, era una delle voci più affermate della scena neomelodica napoletana. In tanti sui social hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa dell’artista, compresi diversi colleghi musicisti ed emittenti radiofoniche.

“La regina di Napoli, hai combattuto fino alla fine. La tua voce, il tuo sorriso, resteranno sempre nel mio cuore. Buon viaggio Annarè, con la tua voce ora fai cantare anche gli angeli. Condoglianze alla famiglia” – si legge in uno dei post diffusi sui social in queste ultime ore.