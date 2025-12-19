Natale e Capodanno, sequestrati 900 kg di pesce e frutti di mare: pericolosi per i consumatori

In vista del Natale, si intensificano i controlli da parte dei militari del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli per garantire la sicurezza alimentare dei cittadini: nell’ambito di un’operazione effettuata nella notte tra il 18 e il 19 dicembre, al mercato ittico di Mugnano, sono stati sequestrati 900 kg di pesce destinato al consumo.

Mugnano, sequestrati 900 kg di pesce: l’intervento

I militari del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di polizia economico-finanziaria e tutela della salute dei consumatori, di concerto con personale delle competenti Aziende Sanitarie Locali (A.S.L. Napoli 1 Centro e A.S.L. Napoli 2 Nord) e del Centro di Riferimento Regionale per la Sicurezza Sanitaria del Pescato (CRISSAP) hanno sottoposto a sequestro nel mercato ittico di Mugnano (in provincia di Napoli) kg 900 di prodotti ittici e frutti di mare sprovvisti di documentazione che ne potesse attestare la provenienza e la tracciabilità, quindi potenzialmente pericolosi per il consumo umano.

Nell’ambito dell’operazione sono stati sanzionati cinque responsabili a cui sono state inflitte pene pecuniarie per circa € 6.500. I controlli sull’intera filiera continueranno e si intensificheranno nei prossimi giorni in concomitanza con l’aumento della domanda di prodotti ittici durante le festività di Natale e Capodanno. Un intervento destinato alla salvaguardia dei cittadini che proprio durante il periodo festivo consumeranno principalmente prodotti a base di pesce per i tradizionali cenoni.