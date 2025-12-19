Bottega2sicilie.eu: dal calendario 2026 allo spumante 100% campano per un Capodanno all’insegna del Comprasud

C’è un modo diverso di salutare il nuovo anno, che non passa solo dai brindisi e dai buoni propositi, ma dalle scelte. Quelle che parlano di identità, di economia reale e di appartenenza al territorio. È su questo terreno che si muove www.bottega2sicilie.eu, l’e-commerce napoletano che negli ultimi anni ha costruito un vero sistema di rete tra imprese del Sud, in particolare napoletane, trasformando il Comprasud da slogan a pratica concreta.

Il progetto identitario di Bottega 2 Sicilie

Bottega 2 Sicilie non è un semplice negozio online. È un progetto culturale ed economico che mette insieme aziende napoletane e meridionali, le valorizza e le porta direttamente nelle case di chi sceglie consapevolmente di sostenere il proprio territorio. Un modello che funziona perché tiene insieme identità, qualità e filiera corta: ogni euro speso resta al Sud, genera valore locale e rafforza un’economia che troppo spesso è stata marginalizzata.

Vini I Nobili – Enodelta

Lo spumante 100% napoletano Ferdinandus I

Per il Capodanno e per l’inizio del 2026, due prodotti simbolo raccontano meglio di altri questa visione.

Il primo è lo spumante Ferdinandus I, firmato Enodelta: uno spumante 100% campano, 100% napoletano, che si candida a diventare un simbolo della nuova identità vinicola del Sud. Realizzato con metodo Charmat da uve di Asprinio di Aversa, vitigno storico e profondamente identitario, il Ferdinandus I non rincorre il prosecco, ma costruisce un’alternativa meridionale di alta qualità, fortemente legata al territorio.

Fresco, elegante, riconoscibile, racconta in un calice l’idea che anche il Sud può, e deve, esprimere eccellenze contemporanee senza rinnegare le proprie radici. Non è un vino da scaffale anonimo, ma un prodotto selezionato, disponibile come e-commerce esclusivamente su Bottega 2 Sicilie, che porta con sé una storia di terra, lavoro e visione.

Calendario delle Eccellenze Napoletane e Meridionali 2026

Il calendario delle Eccellenze 2026

Accanto al brindisi, c’è poi il tempo. E il tempo, nel 2026, può essere scandito dal Calendario delle Eccellenze Napoletane e Meridionali. Non un semplice calendario a muro, ma un vero racconto per immagini e contenuti: tredici fogli in formato 32×44 cm, stampati su carta patinata di qualità, che accompagnano mese dopo mese in un viaggio tra le grandi eccellenze del Sud. Dalla letteratura napoletana alla canzone, dall’arte presepiale alla pasticceria, dalla sartoria ai vini, fino ai simboli universali come la pizza e il caffè.

Un oggetto elegante, da collezione, pensato per la casa e per l’ufficio, che diventa anche strumento di memoria e orgoglio. Un progetto firmato Passato e Futuro Onlus, in collaborazione con Emilio Caserta, proprietario di Bottega 2 Sicilie, che ribadisce un messaggio chiaro: Napoli e il Mezzogiorno non sono periferia culturale, ma capitale vive di arte, storia e creatività.

Insieme, lo spumante Ferdinandus I e il Calendario 2026 raccontano perfettamente l’anima di Bottega 2 Sicilie: un’azienda napoletana che fa da rete, da sistema, da piattaforma comune per altre aziende napoletane e meridionali. Un luogo digitale dove il regalo non è mai neutro, ma diventa una scelta politica nel senso più alto del termine: sostenere chi produce qui, chi investe qui, chi decide di restare.

Ma sul sito di bottega2sicilie.eu si possono trovare tantissimi altri prodotti: dal caffè Amodio napoletano al 100%, alle conserve alimentari, ai dolci di Pasticceria Identitaria, oppure ai prodotti Artigianali napoletani, di Capodimonte, Vietri, alla sartoria di Argenio e i libri delle case editrici che hanno avuto il coraggio negli anni di pubblicare un’altra storia, quella vista dal lato del vinto (del Sud) e non del vincitore (del Nord).

Insomma, in un momento storico in cui il Sud continua a pagare il prezzo dell’emigrazione e della mancanza di opportunità, l’iniziativa come questa dimostra che un’altra economia è possibile. Parte dalle radici, parla al presente e guarda al futuro.

Per il Capodanno e per tutto il 2026, il messaggio è semplice e potente: brindare con il Sud, vivere il tempo con il Sud, scegliere il Sud e la napoletanità su www.bottega2sicilie.eu