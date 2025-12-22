Uccide la fidanzata davanti alla mamma poi si lancia nel vuoto: Anna aveva 40 anni

Si chiamava Anna Tagliaferri ed aveva 40 anni la donna uccisa nel pomeriggio di ieri, 21 dicembre, a Cava de’ Tirreni, dal compagno, Diego Di Domenico, che dopo averla colpita si sarebbe tolto la vita.

Cava de’ Tirreni, chi era Anna Tagliaferri: uccisa dal compagno

Stando a quanto ricostruito, l’aggressione si sarebbe verificata al culmine di una lite quando Di Domenico avrebbe afferrato l’arma sferrando almeno sette coltellate contro la vittima. Secondo la ricostruzione fornita da Il Corriere, in casa era presente anche la madre di Anna, una 75enne, colpita a sua volta all’addome e alla gola per aver tentato di difendere la figlia ed attualmente in gravissime condizioni.

Quando si è reso conto di quello che aveva fatto, l’uomo si è allontanato dall’appartamento per raggiungere il terrazzo e lanciarsi nel vuoto. Sarebbero stati i vicini, sentendo le urla delle due donne, ad allertare i soccorsi ma all’arrivo dei sanitari del 118 le condizioni di Anna risultavano disperate: sarebbe poi deceduta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso. Diego, invece, sarebbe morto sul colpo, a seguito del grave impatto con l’asfalto.

Anna, titolare di una nota pasticceria, era molto conosciuta in città. Si era laureata in economia aziendale all’Università di Salerno, dove aveva conseguito anche un master di marketing. Tutti la descrivono come una donna solare, con tanti amici, che amava viaggiare. La notizia della sua brutale e prematura scomparsa ha gettato nello sconforto l’intera comunità. Per il giorno dei funerali è stato proclamato il lutto cittadino.

“Siamo senza parole tutti noi conoscevamo Anna e la sua famiglia, infaticabili lavoratori. Hanno saputo trasformare una piccola pasticceria in un’azienda di grande richiamo. Sono un esempio per tutti” – ha dichiarato il sindaco.