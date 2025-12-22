La gelosia e la convivenza rifiutata poi il pranzo insieme e l’omicidio: come è morta Anna

Sarebbe stata uccisa a coltellate, al culmine di una lite, Anna Tagliaferri, la donna di 40 anni che ha perso la vita nella sua abitazione di Cava de’ Tirreni per mano del compagno, Diego Di Domenico, che dopo aver aggredito la fidanzata e sua madre si sarebbe tolto la vita.

Uccisa a Cava de’ Tirreni: come è morta Anna Tagliaferri

Anna e Domenico si erano conosciuti tra i banchi di scuola. Soltanto da pochi anni si erano ritrovati iniziando una relazione. Stavano insieme da poco meno di due anni ma il loro rapporto mostrava non poche criticità, soprattutto a causa della gelosia ossessiva dell’uomo.

Un malessere che negli ultimi mesi si era accentuato ancora di più, soprattutto per la bellezza e l’eleganza della donna, conosciuta in tutta Cava de’ Tirreni soprattutto per il suo lavoro. Gestiva, infatti, una nota pasticceria del paese, mostrandosi solare e amichevole con tutti.

Di Domenico non accettava nemmeno il fatto che la 40enne rifiutava la convivenza, continuando ad abitare nell’appartamento dove si è consumato il brutale omicidio, insieme alla madre 75enne. Proprio ieri, i due fidanzati avevano pranzato insieme, poi lei sarebbe tornata a casa. Poco dopo sarebbe stato l’uomo a raggiungerla e avrebbero iniziato a discutere animatamente, in presenza della mamma di Anna.

In quel momento, Di Domenico avrebbe afferrato un coltello colpendo più volte la fidanzata. Di qui il tentativo della 75enne di difendere la figlia, cercando di farle da scudo con il suo corpo. L’uomo si sarebbe poi precipitato in terrazza per lanciarsi nel vuoto, perdendo la vita sul colpo.

Anna sarebbe morta poco dopo il suo arrivo in ospedale per le gravi lesioni riportate. Anche la madre è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per le coltellate inferte al collo e all’addome. Stando a quanto rende noto Il Mattino, tuttavia, non sarebbe in pericolo di vita.