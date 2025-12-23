Anna uccisa dal compagno, la mamma svegliata dalle urla della figlia: lui era in cura all’Asl

Proseguono le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica del femminicidio di Cava de’ Tirreni dove a perdere la vita è stata Anna Tagliaferri, nota imprenditrice del posto, morta a soli 40 anni, brutalmente uccisa dal suo compagno, Diego Di Domenico.

Femminicidio Cava de’ Tirreni: Anna uccisa, lui era in terapia

Anna e Diego stavano insieme da qualche anno e mai, in passato, sarebbero emersi comportamenti violenti o liti segnalate dai condomini. Eppure, la scorsa domenica pomeriggio, la 40enne è stata uccisa a coltellate dall’uomo che diceva di amarla e che, a sua volta, dopo aver compiuto il brutale gesto, si sarebbe tolto la vita.

Quella mattina i due erano stati nella pasticceria di Anna, avevano pranzato insieme e poi erano tornati a casa per la pausa nell’appartamento di famiglia della donna, dove abita anche la madre 75enne. Proprio in quel momento si sarebbe scatenata la furia omicida di Diego.

La 75enne, che dopo pranzo si era recata in camera da letto per riposare, sarebbe stata svegliata dalle urla della figlia. Al suo arrivo Anna era già stata accoltellata diverse volte ma la madre avrebbe comunque tentato di difenderla rimanendo ferita a sua volta.

Un parente residente nello stesso palazzo, allertato dal caos, si sarebbe precipitato verso l’abitazione e proprio in quel momento avrebbe incontrato Diego, ricoperto di sangue, diretto verso la terrazza dove, in pochi secondi, si sarebbe lanciato nel vuoto.

Stando a quanto rende noto Il Mattino, l’uomo pare fosse affetto da problemi di natura depressiva. Era stato preso in carico al centro di igiene mentale dell’Asl ma, secondo le informazioni trapelate, avrebbe interrotto la terapia nelle ultime settimane.

Dopo aver stroncato la vita di Anna avrebbe deciso di mettere fine anche alla sua, quasi seguendo le orme del padre che, quando lui era ancora un bambino, sarebbe deceduto allo stesso modo. Una morte improvvisa e violenta che rappresentava un grande dolore per Diego.

Ulteriori dettagli della drammatica vicenda saranno raccolti quando la madre di Anna, unica testimone diretta del delitto, sarà in grado di fornire la sua testimonianza. Al momento la donna è ricoverata ma non è in pericolo di vita. Avrebbe riportato ferite da arma da taglio alla gola e all’addome nel tentativo di proteggere sua figlia.