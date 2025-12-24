VIDEO/ Esplode autocisterna sull’A1, terrore tra gli automobilisti: ci sono feriti

Prima l’incidente, poi l’incendio e la spaventosa esplosione all’altezza di Teano: paura sull’autostrada A1 tra Caianello e Capua per lo scoppio di un’autocisterna carica di GPL.

Esplosione a Teano, paura in autostrada

Ieri pomeriggio, poco dopo le 16:45, l’autostrada A1 Milano-Napoli è stata teatro di un incidente che poteva trasformarsi in tragedia. All’altezza del chilometro 709, nel tratto tra Caianello e Capua vicino all’area di servizio Teano Ovest, un’autocisterna carica di GPL coinvolta in un tamponamento con un altro mezzo pesante ha preso fuoco e successivamente è esploso generando una colonna di fiamme e una palla di fuoco visibile a chilometri di distanza.

L’impatto, secondo le prime ricostruzioni della Polizia Stradale, sarebbe avvenuto durante il consueto flusso del traffico natalizio: un autoarticolato che trasportava autovetture avrebbe urtato la cisterna, innescando l’incendio.

In meno di un’ora il fuoco ha consumato il mezzo, culminando in una violenta deflagrazione che ha generato un boato avvertito in molti comuni limitrofi come Vairano Patenora, Calvi Risorta e Riardo.

Forte onda d’urto, feriti lievi e nessuna vittima

Il tempo intercorso tra il principio d’incendio e lo scoppio è stato vitale per dare l’allarme ed evitare conseguenze peggiori: non si registrano vittime, e le prime comunicazioni parlano solo di qualche ferito lieve tra gli automobilisti.

Le immagini che stanno facendo il giro dei social: le vetrine del vicino Autogrill sono state frantumate dall’onda d’urto e sono visibili i crateri sull’asfalto, segni tangibili della potenza dell’esplosione.

I Vigili del Fuoco dei comandi di Teano, Caserta e Cassino, insieme alla Polizia Stradale e al personale di Autostrade per l’Italia, sono intervenuti immediatamente sul posto per evacuare l’area, spegnere i focolai e mettere in sicurezza la carreggiata. L’Autogrill e le strutture adiacenti sono state sgomberate in fretta, evitando conseguenze peggiori.

L’esplosione ha paralizzato per ore il tratto dell’A1: il traffico è rimasto chiuso in entrambe le direzioni fino a sera, con code chilometriche e disagi per migliaia di automobilisti in viaggio per le feste. Solo in serata il transito è stato parzialmente riaperto verso Roma e Napoli, mentre continua il lavoro di ripristino del manto stradale e delle opere danneggiate.

Sullo sfondo resta l’eco del boato e la domanda su dinamica e responsabilità: le indagini proseguono, tra le ombre di un incidente che ha sfiorato il disastro