Allarme Influenza K, aumentano i casi. Dalla febbre al vomito e alla tosse: tutti i sintomi

Crescono i casi legati alla cosiddetta influenza K, una variante stagionale del virus influenzale che, secondo le stime degli esperti, proprio nelle prossime settimane raggiungerà il picco di contagi manifestandosi con diversi e nuovi sintomi.

Allarme influenza K, tra febbre e mal di pancia: i sintomi

Un virus influenzale che tra Natale e Capodanno sta colpendo milioni di italiani, costretti a trascorrere il periodo festivo a letto. La sua comparsa si associa ad un carico di sintomi intensi, soprattutto per bambini e persone fragili, e disturbi non sempre associati all’influenza.

Il primo campanello d’allarme è la febbre improvvisa, oltre i 38 gradi, accompagnata da brividi e malessere generale. Frequenti anche i sintomi respiratori con tosse secca e persistente, mal di gola e respirazione difficoltosa. Altro sintomo frequente è la congestione nasale.

Oltre ai sintomi tradizionali dell’influenza, registrati in maniera più accentuata, la variante K si manifesterebbe anche con disturbi legati allo stomaco e alla pancia, provocando nausea, vomito e diarrea. A confermarlo è il professor Matteo Bassetti, primario di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova.

“Ciò che si percepisce sentendo le persone e guardando i ricoveri in ambito ospedaliero è che è stata una settimana davvero tosta, con un aumento importante nel numero di casi di influenza. Probabilmente ce ne saranno ancor di più nella settimana successiva” – ha dichiarato Bassetti all’Adnkronos.

“Attenzione: l’influenza di quest’anno dove colpisce? C’è la classica febbre a 38, 38 e mezzo, ma soprattutto un interessamento della pancia come nausea, vomito e diarrea. Si tratta di una forma veramente importante che colpisce anche la pancia”.