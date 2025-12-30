Vesuvio Live

Si sente male al primo appuntamento, l’invito a cena e la corsa in ospedale: è morta a 30 anni

Dic 30, 2025 - Veronica Ronza

Tragedia a Salerno dove una donna di circa 30 anni, originaria della provincia di Napoli, è morta probabilmente a seguito di un malore: sarebbe stato un uomo ad accompagnarla al pronto soccorso dopo averla incontrata per un appuntamento.

Salerno, si sente male all’appuntamento: morta a 30 anni

Stando a quanto reso noto da Il Mattino, i due si sarebbero conosciuti sui social per poi darsi appuntamento per il sabato sera. Avrebbero dovuto trascorrere insieme la serata, andando a cena ma la giovane fin da subito avrebbe manifestato i primi sintomi.

Di qui la corsa verso il pronto soccorso dell’ospaedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona dove poco dopo la donna è deceduta. Sarebbe stata colpita da un arresto cardiaco ma non sono escluse patologie pregresse di cui la donna non sarebbe stata a conoscenza.

L’uomo aveva invitato a cena la giovane e si erano incontrati sotto casa sua. Avevano iniziato a scambiarsi qualche parola quando la situazione sarebbe precipitata. In ospedale sono giunti anche gli agenti della Polizia di Stato per dare il via alle indagini e chiarire con esattezza la dinamica della vicenda.

Al momento è stata disposta l’autopsia sulla salma della giovane e gli esami tossicologici sia per lei che per lui. La Procura, intanto, ha aperto un fascicolo d’indagine per risalire con certezza alle cause del decesso della 30enne.

