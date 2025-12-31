VIDEO/ Sequestrati oltre 1.600 botti illegali di Capodanno tra Napoli e provincia: tre arresti

Più di 1.600 ordigni pirotecnici ad alto potenziale sono stati sequestrati nelle ultime ore tra Napoli e provincia, mentre salgono a tre le persone arrestate. Con il Capodanno alle porte, le operazioni di contrasto al commercio di fuochi illegali sono state intensificate su tutto il territorio.

Il primo intervento è avvenuto a Soccavo, dove due uomini sono stati fermati in strada mentre cedevano alcuni candelotti esplosivi conosciuti come “Rambo”, prodotti equivalenti ai famigerati Cobra. Una successiva perquisizione dell’auto, lasciata poco distante, ha portato alla scoperta di oltre 1.200 artifici dello stesso tipo, per un peso complessivo di circa 45 chili di polvere esplosiva. Un quantitativo estremamente pericoloso, in grado di provocare danni devastanti. I due fermati, di 26 e 53 anni, sono stati arrestati e sottoposti ai domiciliari.

Un’ulteriore operazione si è svolta a Casoria, dove i carabinieri hanno trovato 350 candelotti “Shark 5” nascosti all’interno dell’abitazione di un 38enne, precisamente nella camera da letto. L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Tutto il materiale sequestrato è stato affidato agli artificieri del Comando Provinciale dei carabinieri di Napoli per le operazioni di messa in sicurezza.

Diverso l’esito dei controlli a Monte di Procida, dove due esercenti sono stati denunciati dopo essere stati trovati in possesso di 115 chili di esplosivi destinati alla vendita senza alcuna autorizzazione.