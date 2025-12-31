L’oroscopo 2026 di Paolo Fox: quali saranno i segni zodiacali più fortunati?

Con il suo consueto invito a prendere le stelle con leggerezza – “non credete ciecamente agli oroscopi, ma divertitevi a metterli alla prova” – Paolo Fox ha svelato le previsioni astrologiche per il 2026 nel corso dell’ultima puntata dell’anno di Domenica In. Secondo l’astrologo, il nuovo anno premierà in modo particolare Leone e Sagittario, che potranno contare su un cielo particolarmente favorevole. Come di consueto, Fox ha analizzato amore, lavoro e fortuna, assegnando a ogni segno un punteggio da tre a cinque stelle.

Ariete

Il 2026 si apre con il desiderio di voltare pagina dopo mesi faticosi. Alcune influenze planetarie metteranno alla prova soprattutto i rapporti professionali e le questioni legali, richiedendo determinazione e lucidità. Da marzo in poi, però, le relazioni torneranno protagoniste, mentre la primavera porterà nuove opportunità in amore. L’estate segnerà una svolta improvvisa e la seconda metà dell’anno sarà decisamente più stimolante, anche dal punto di vista sentimentale, con Venere favorevole sul finale.

Toro

Per il Toro il 2026 sarà un anno da costruire con cura, puntando su concretezza e immagine. I mesi primaverili rappresenteranno il momento migliore, sia per i sentimenti sia per le iniziative lavorative. L’amore regalerà soddisfazioni costanti, mentre sul piano pratico non mancheranno occasioni per mettersi in gioco. La fortuna accompagnerà l’anno senza eccessi, richiedendo attenzione soprattutto nella seconda parte.

Gemelli

Un anno dinamico e privo di veri ostacoli. Con l’uscita di Saturno dalle posizioni critiche, i Gemelli potranno tornare protagonisti, cogliendo occasioni che sembravano bloccate. Maggio sarà il mese chiave, grazie a Venere e Mercurio favorevoli, ideali per l’amore e per il lavoro. Le opportunità migliori arriveranno tra la primavera e l’inizio dell’estate. Qualche momento di confusione a settembre, ma nel complesso il 2026 segna una fase di recupero e crescita.

Cancro

Il segno delle emozioni vivrà un anno intenso e ricco di sfumature. Giove continuerà a offrire occasioni, soprattutto in ambito lavorativo, anche se Saturno inviterà alla prudenza e alla pazienza. I risultati arriveranno con il tempo. Maggio e giugno saranno i mesi più interessanti per i sentimenti, mentre la parte centrale dell’anno favorirà accordi e contratti. Nulla sarà regalato, ma ogni conquista avrà un valore doppio.

Leone

Per il Leone il 2026 si preannuncia come uno degli anni più brillanti. Dopo un avvio leggermente in salita, da marzo inizierà una fase di netta ripresa. L’estate sarà particolarmente favorevole, con pianeti pronti a sostenere sia il lavoro sia la vita privata. Possibili conferme importanti, nuovi progetti e decisioni decisive in amore, come convivenze o incontri destinati a durare. Un anno da incorniciare.

Vergine

Dopo un periodo complesso, il 2026 rappresenta l’occasione per ripartire. Le certezze del passato non bastano più, ma le stelle invitano a costruirne di nuove. Febbraio richiederà cautela sul lavoro, mentre il resto dell’anno offrirà spunti interessanti. Luglio sarà positivo per i sentimenti, agosto per gli affari. Serve fiducia, soprattutto sul piano emotivo: il cambiamento è già in atto.

Bilancia

Trovare equilibrio non sarà semplice nei primi mesi dell’anno, ancora segnati da tensioni e da un clima instabile nelle relazioni. Dalla tarda primavera, però, si apriranno spiragli importanti per nuovi progetti. Luglio sarà il mese più favorevole, mentre tra agosto e settembre arriveranno risposte anche sul lavoro. La parola d’ordine del 2026 sarà resistere alle provocazioni iniziali per raccogliere i frutti più avanti.

Scorpione

L’anno parte bene, ma molto dipenderà dalla capacità di agire subito. I primi mesi saranno decisivi per impostare progetti e scelte importanti. Tra primavera e inizio estate sarà il momento giusto per trattative, rinnovi e decisioni di coppia. La seconda parte dell’anno sarà più statica, motivo per cui sarà fondamentale costruire basi solide entro maggio. In autunno torneranno occasioni interessanti per affari e accordi.

Sagittario

Il 2026 invita il Sagittario a essere autentico, senza compromessi. Cresce il desiderio di investire su se stessi e sul futuro. Primavera ed estate saranno particolarmente energiche, con mesi – tra luglio e settembre – carichi di entusiasmo e determinazione. Potrà essere l’anno di grandi scelte affettive, sia di unioni sia di separazioni necessarie. Forte il richiamo al viaggio e al cambiamento.

Capricorno

Un anno impegnativo ma ricco di risultati. L’inizio del 2026 sarà segnato da tensioni nei rapporti, soprattutto con chi non condivide più la stessa visione. Le prime settimane di gennaio saranno decisive per chiarire situazioni rimaste in sospeso. In primavera potrebbero emergere contrasti sul lavoro, facilmente gestibili grazie all’esperienza. L’estate favorirà l’amore e porterà buone opportunità professionali. La fatica sarà ripagata.

Acquario

Il 2026 sarà un anno di trasformazioni, soprattutto sul lavoro. Entro l’estate sarà necessario adattarsi a nuovi scenari. Gennaio sarà positivo per i sentimenti, mentre ad aprile potrebbero emergere tensioni nelle relazioni meno flessibili. Nella seconda parte dell’anno qualche incertezza sul piano professionale, ma anche importanti chiarimenti in amore.

Pesci

I primi mesi dell’anno saranno i più promettenti, grazie a un Giove favorevole che stimolerà intuizioni e creatività. Marzo sarà particolarmente intenso sul piano sentimentale, mentre anche l’estate offrirà spunti interessanti. Sarà fondamentale ascoltare la propria interiorità e prendersi cura dell’equilibrio emotivo. Qualche tensione in amore tra maggio e luglio, da affrontare con maturità.