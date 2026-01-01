Napoli, il bilancio dei feriti nella notte di Capodanno: nessuno è grave

La notte di San Silvestro in provincia di Napoli si è chiusa con 57 persone ferite, tra cui 11 minorenni. Fortunatamente nessuno versa in condizioni critiche. Un solo caso è legato all’uso di un’arma da fuoco, avvenuto a Giugliano in Campania, mentre tutti gli altri interventi sanitari sono stati causati da incidenti con fuochi pirotecnici. Il numero complessivo dei feriti risulta superiore a quello registrato l’anno precedente, quando erano stati 36.

Dai dati diffusi dalla Questura di Napoli emerge che nel capoluogo sono state ricoverate 42 persone, inclusi 7 minorenni, mentre altri 15 feriti si sono registrati nei comuni della provincia, di cui 4 sotto i 18 anni. Tutti i minori sono già stati curati e dimessi, rientrando nel totale di 41 persone che hanno lasciato l’ospedale. Restano invece in osservazione 16 adulti, trattenuti per ulteriori controlli.

Le lesioni più frequenti hanno interessato mani e occhi, spesso provocate da schegge o piccole ustioni causate dallo scoppio dei botti. Per quanto riguarda gli accessi ai pronto soccorso dell’ASL Napoli 1 Centro, si contano 6 interventi all’Ospedale del Mare, 4 al San Paolo, 20 al Pellegrini e 1 all’ospedale Capilupi.