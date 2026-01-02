Rissa al cenone di Capodanno nel Napoletano: pugni, bottigliate e spari al ristorante

Una violenta rissa si è verificata durante il cenone di Capodanno all’interno di un locale di Giugliano, in provincia di Napoli. Tra bottigliate, calci e pugni, uno dei presenti avrebbe estratto una pistola ferendo gravemente uno dei commensali.

Giugliano, rissa al cenone di Capodanno: pugni e spari

Stando a quanto reso noto da Il Mattino, in un ristorante di via Madonna del Pantano, diversi gruppi di familiari e amici si erano riuniti per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Alcuni commensali, però, avrebbero iniziato a discutere e, in breve tempo, dalle parole sarebbero passati alle mani.

Diverse le persone che avrebbero iniziato a prendersi a calci e pugni, rovinando l’atmosfera di festa e seminando il panico tra i presenti. La situazione sarebbe poi degenerata all’esterno del locale dove una delle persone coinvolte avrebbe esploso tre colpi di pistola. Uno di questi avrebbe raggiunto all’addome un 54enne, trasportato d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano e di Varcaturo per dare il via alle indagini del caso. Sono stati recuperati anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate in zona. Attualmente non è stato ancora identificato l’uomo che avrebbe aperto il fuoco.