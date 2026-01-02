Apre il nuovo Belvedere napoletano: tra natura e vista mozzafiato su mare e Vesuvio

Sarà inaugurato nei prossimi giorni il nuovo Belvedere di Bacoli, un luogo mozzafiato dove poter ammirare il Golfo di Napoli in tutta la sua bellezza, direttamente da Villa Ferretti, la residenza confiscata alla camorra e trasformata in una vera e propria oasi di meraviglia e cultura.

Apre il nuovo belvedere di Bacoli: spettacolo a Villa Ferretti

Ad annunciarlo, proprio durante gli ultimi giorni dell’anno, è stato il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione. Il nuovo spazio sarà inaugurato ufficialmente con una cerimonia pubblica, come anticipato dal primo cittadino.

“È stupendo! Abbiamo finito i lavori al nuovo belvedere di Bacoli. Siamo a Villa Ferretti, bene confiscato alla camorra. Qui, stiamo facendo nascere il primo Parco Archeologico Comunale d’Italia in un patrimonio sottratto alla malavita organizzata. Affacciato sul Vesuvio e sul Golfo dei Campi Flegrei. Tra il Castello Aragonese e la città romana sommersa di Baia. Panorama mozzafiato. Un percorso pedonale magnifico, immerso tra natura e resti archeologici. Tutto da vivere. Lo inaugureremo nei prossimi giorni” – ha dichiarato il sindaco.

“Qui dove prima c’era la camorra, oggi c’è l’Università Federico II di Napoli, la Soprintendenza, un parco pubblico, un teatro all’aperto, la spiaggia libera. Qui dove la legalità e lo Stato hanno vinto. Un angolo di paradiso restituito alla città. Ringrazio l’assessora Olga Schiano lo Moriello con la cura con la quale sta seguendo i cantieri pubblici nel nostro paese. Insieme, nulla più è impossibile. Un passo alla volta”.

Da ex simbolo della criminalità – dove il boss Giuseppe Costigliola impartiva gli ordini ai suoi affiliati – la meravigliosa Villa Ferretti in poco tempo si è trasformata in un luogo pubblico di straordinaria bellezza, ospitando una sede dell’Università Federico II, un parco immerso nel verde intitolato a Peppino Impastato, una spiaggia aperta a tutti e un prestigioso Centro di Medicina.