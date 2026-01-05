Esce e non rientra più a casa, paura nel Napoletano: Salvatore è scomparso nel nulla

Ore di apprensione a Volla, in provincia di Napoli, per Salvatore Grimaldi, un uomo di 45 anni che risulta scomparso dallo scorso 30 dicembre.

Volla, Salvatore è scomparso da 6 giorni

Stando a quanto emerso, quel giorno l’uomo avrebbe lasciato la sua abitazione, allontanandosi a bordo di un’auto rossa, per poi non fare più rientro a casa. Di qui l’allarme lanciato dai suoi familiari che hanno continuato a cercarlo senza sosta.

Salvatore è alto 173 cm, pesa circa 60 kg ed ha diversi tatuaggi sulle braccia. Il giorno della scomparsa indossava una felpa, un jeans e un giubbino nero. Con sè avrebbe il cellulare che, tuttavia, risulterebbe spento. Pare che già nel 2018, il 45enne scomparve per poi essere ritrovato a Castellammare di Stabia.

Per qualsiasi avvistamento o segnalazione è possibile mettersi in contatto con le forze dell’ordine o con i familiari della persona scomparsa.