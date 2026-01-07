Epifania da record a Napoli: tanti turisti e oltre 60 mila presenze in Piazza Mercato

Anche quest’anno l’Epifania a Napoli si è rivelata un successo con oltre 60 mila presenze in Piazza Mercato, dove ha preso il via la terza edizione della Fiera della Calza e del Giocattolo, e tante persone accorse in Piazza del Plebiscito per il volo della Befana dei Vigili del Fuoco.

Epifania record a Napoli: volo Befana e festa in piazza Mercato

Il villaggio allestito in occasione dell’Epifania in Piazza Mercato, per ben tre giorni ha accolto migliaia di cittadini, visitatori e turisti. Gran chiusura con la Notte Bianca che ha visto alternarsi sul palco gli artisti Mavi, Mr. Hyde, Gino Da Vinci e I Ditelo Voi.

La festa ha preso il via anche in Piazza del Plebiscito con il tradizionale Volo della Befana, un momento sorprendente per i più piccoli che hanno assistito allo spettacolo e ricevuto in omaggio caramelle e dolciumi.

Si chiude così l’ampia programmazione del Natale a Napoli proposta da Turismo e Cultura, con tutte le Municipalità coinvolte in un clima di festa. L’Assessora al Turismo Teresa Armato, insieme alla Befana acrobatica, ha distribuito caramelle ai tanti bambini arrivati in piazza. Con lei, il dirigente dell’Ufficio Regionale Prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco Armando De Rosa, il consigliere comunale Salvatore Flocco, l’assessore al Turismo della Municipalità 2 Lorenzo Iorio.

“Si festeggia l’Epifania in una città piena di turisti. Viene quindi confermato il trend positivo. La discesa della Befana da Palazzo Reale è l’evento tradizionale col quale concludiamo il Natale a Napoli. Ringrazio di cuore i Vigili del fuoco che, anno dopo anno, si rendono disponibili eroicamente e anche molto gioiosamente a compiere questo bel volo. È un momento di grande gioia per i bambini. Abbiamo una città ancora piena di turisti e qualcuno si tratterrà fino a domani: 447.000 turisti per 3 notti e per 553.000 per 4 notti. Ieri sera si è conclusa con grande successo l’Epifania a Piazza Mercato con 60.000 presenze in tre giorni di Fiera della Calza e del Giocattolo“.