Bimbo di un anno azzannato al volto dal pitbull di famiglia, corsa al Santobono: come sta

Trasferito d’urgenza all’Ospedale Santobono di Napoli un bambino di un anno, residente a Scafati, che sarebbe stato azzannato dal suo cane, un pitbull che viveva nell’abitazione di famiglia da tempo.

Scafati, bambino azzannato dal pitbull: ricoverato al Santobono

Stando a quanto rende noto Il Mattino, il piccolo si trovava in casa quando improvvisamente sarebbe stato aggredito brutalmente dal cane. La tragedia sarebbe stata evitata solo grazie all’intervento tempestivo degli adulti che hanno cercato in ogni modo di allontanare il pitbull.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato tempestivamente il piccolo in ospedale. Il bambino, sanguinante e con gravi ferite al volto, è stato ricoverato al Santobono di Napoli e sottoposto ad una importante operazione di chirurgia maxillo-facciale. Secondo i medici sarebbe salvo per miracolo.

Il pitbull avrebbe azzannato il bimbo al volto, diventando improvvisamente rabbioso con lui. Il cane, prima di quel momento, non avrebbe mai mostrato alcun comportamento violento e nemmeno i genitori della vittima sanno spiegarsi il motivo di quella brutale aggressività. Attualmente il pitbull è stato preso in consegna dal servizio veterinario dell’Asl di Salerno.

Soltanto pochi mesi fa, sempre a Scafati, si è verificato un simile episodio. Era lo scorso settembre quando ad essere aggredito da un pitbull fu un bambino di 9 anni, anche lui ricoverato al Santobono e sottoposto ad un intervento d’urgenza.