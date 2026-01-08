Spettacolo in Campania, è arrivata la prima neve dell’anno: strade e case imbiancate

Con l’avanzata del Ciclone della Befana, carico di correnti gelide di origine polare, è arrivata la prima neve dell’anno in Campania: in diverse zone della Regione si sono verificate nevicate più o meno intense, anche a bassa quota.

Ciclone polare, è arrivata la neve in Campania

Le masse artiche hanno progressivamente avvolto gran parte dell’Italia, facendo sentire i loro effetti anche in Campania dove, a partire dalla serata di ieri, si sono susseguite piogge e nevicate anche a bassa quota. La dama bianca si è posata in particolare nelle zone interne di Avellino, Benevento e Salerno, oltre a interessare le aree montuose, come il Monte Faito.

A Caggiano e Petina, nell’alto Salernitano, si è reso necessario l’immediato intervento degli spazzaneve: i fiocchi di neve hanno inondato in breve tempo i paesini, regalando uno spettacolo mozzafiato agli abitanti. Una intensa nevicata che ha imbiancato strade e case, spingendo i cittadini ad immortalare il momento per diffonderlo sui social.

Secondo le previsioni meteo, l’allerta diramata dalla Protezione Civile dovrebbe terminare nel primo pomeriggio, lasciando spazio ad un lieve miglioramento. Il freddo, tuttavia, continuerà ad accompagnarci, lasciando spazio ad un nuovo vortice proveniente dal Regno Unito. Vista la distanza temporale si attendono ulteriori aggiornamenti che possano confermare o smentire la proiezione attuale.