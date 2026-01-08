Gelo, Napoli regala uno spettacolo unico al mondo: c’è la prima neve dell’anno sul Vesuvio

Con l’arrivo del Ciclone della Befana, che ha dato il via ad una nuova ondata di gelo in Campania, Napoli torna a regalare uno spettacolo unico al mondo: da questa mattina, un velo di neve ricopre la cima del Vesuvio e la vista del “gigante buono” imbiancato rende ancor più suggestiva la vista del Golfo partenopeo.

Spettacolo a Napoli: c’è la prima neve dell’anno sul Vesuvio

A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno, questa mattina è arrivata la prima neve sul Vesuvio che ha imbiancato totalmente gran parte della celebre montagna. I napoletani si sono svegliati ammirando la meraviglia del maestoso vulcano innevato, scattando svariate foto del magico panorama.

Uno scenario che già lo scorso novembre si era riproposto per la prima volta in questa stagione invernale e che è tornato ad incantare residenti e visitatori. Un fenomeno reso possibile dal repentino calo di temperature che sta interessando la città e buona parte dell’Italia a causa dell’avanzata di masse di aria di origine polare.

A partire dalla serata di ieri in alcune zone della Campania si sono verificate anche le prime nevicate, in particolare nelle zone di Avellino, Benevento, nella parte alta di Salerno e naturalmente nelle aree montuose, come il Monte Faito.

Protagonista di questo inizio di gennaio, stando alle previsioni meteo, continuerà ad essere il freddo, con valori termici anche inferiori alla media stagionale. Probabilmente soltanto sul finire della settimana la situazione climatica potrebbe migliorare ma, vista la distanza temporale, si attendono nuovi aggiornamenti che potrebbero confermare o smentire la proiezione attuale.