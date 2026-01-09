Fico promette pulizia nella sanità: “Promozioni solo per merito, fuori la politica”

Fuori la politica dalla sanità. È la promessa di Roberto Fico, che ha in mente un programma definito per raggiungere in primis l’obiettivo dell’uscita dal piano di rientro, poi abbattere le liste di attesa e migliorare in generale la qualità e la quantità dell’offerta medica nei confronti dei cittadini.

Fico e l’impegno per una sanità depoliticizzata

Uno dei modi attraverso cui perseguire lo scopo è tener fuori la politica e considerare solo il merito. “La politica deve sempre fare la propria parte, ma la medicina deve uscire dalle mani di chi appartiene ai partiti. Qui si curano le persone, non si fa politica o si cercano voti” – ha affermato il presidente della Campania.

“La mia impostazione – ha proseguito – è che vada avanti il merito, non chi vota qualcuno. Serve un curriculum per chi va avanti, mai ci sarà una mia indicazione di una persona che deve avanzare nei ruoli degli ospedali. Lavoreremo nel modo più etico possibile, tante cose sono state fatte ma ci aspetta una lunga strada da fare”.