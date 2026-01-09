In vacanza sulla neve, esce dal ristorante e muore all’improvviso: la scoperta di amici e parenti

Tragedia a Pescocostanzo dove un uomo originario di Villaricca sarebbe morto improvvisamente, mentre cercava di montare le catene da neve per l’auto. Si chiamava Giovanni De Rosa ed aveva 64 anni.

Pescocostanzo, morto in vacanza sulla neve: era di Villaricca

Stando a quanto emerso, il 64enne, che spesso si recava nell’Alto Sangro per le vacanze invernali, era in compagnia dei suoi amici e parenti nella nota località sciistica. Quella sera stavano cenando tutti insieme al ristorante, ignari di ciò che sarebbe avvenuto di lì a poco.

Giovanni si sarebbe recato all’esterno del locale per controllare le condizioni meteorologiche e, trovandosi di fronte un paesaggio totalmente imbiancato per la nevicata in corso, avrebbe deciso di mettere in sicurezza l’auto, montando le catene da neve.

Pare che proprio mentre si chinava per sistemare le catene sarebbe stato colpito da un attacco cardiaco improvviso. Avrebbe tentato di chiedere aiuto prima di accasciarsi sul suolo ma, purtroppo, nessuno dall’interno del ristorante poteva sentirlo.

Sarebbero stati proprio gli amici, non vedendolo rientrare, a trovarlo esanime sull’asfalto innevato, procedendo poi ad allertare subito i soccorsi. Giunti sul posto, tuttavia, i sanitari del 118 non avrebbero potuto fare altro che constatarne il decesso. Probabilmente lo sforzo fisico, unitamente alle rigide temperature, avrebbe provocato un infarto miocardico acuto che non ha lasciato scampo all’uomo.

Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro per i rilievi del caso e l’avvio delle indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda. Data la natura non violenta dell’evento, la Procura della Repubblica di Sulmona ha autorizzato la restituzione della salma ai familiari della vittima.