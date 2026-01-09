Ancora Napoli in TV, la serie con Luisa Ranieri ispirata a una storia vera: trama, attori e data

Dal 12 gennaio in prima serata su Rai 1 andrà in onda La Preside, la nuova serie ambientata a Napoli con protagonista Luisa Ranieri che vestirà i panni della dirigente scolastica di Caivano Eugenia Carfora.

Napoli su Rai 1, La Preside con Luisa Ranieri: cast e trama

La fiction è stata girata in un istituto di San Giovanni a Teduccio ma è ispirata alle gesta di Eugenia Carfora, preside di una scuola di Caivano particolarmente impegnata nel sociale e nel recupero dei ragazzi del territorio.

Ad affiancare Luisa Ranieri nel corso dei quattro episodi saranno gli attori Alessandro Tedeschi, Francesco Zenga, Ludovica Nasti, Pasquale Brunetti, Loris De Luna, Claudia Tranchese, Tony Laudadio e Ivan Castiglione. Il copione, che intreccia fatti reali ad elementi di fantasia, è stato scritto da Luca Zingaretti, Cristiana Farina e Maurizio Careddu.

“Questa fiction è arrivata al momento giusto ed è stata concepita dopo aver visto lo speciale ‘Come figli miei’ di Domenico Iannaccone. In quel preciso istante ho avuto modo di incontrare Eugenia. Mi aveva talmente colpito la sua storia che ho subito pensato di dar vita con Luca a una fiction per accendere una luce sulle vicende di una periferia difficile” – ha raccontato Luisa Ranieri a Il Corriere.

“Andavo a scuola a via Manzoni, a Napoli, e ci trovavo ragazzi di Caserta, Caivano e altri paesi. Durante le riprese ho di conseguenza ritrovato la Napoli che conosco, dove tutto è mischiato insieme, e ho ritrovato anche la stessa umanità che ho vissuto da giovane. Se poi anche solo un ragazzo tornasse a scuola dopo aver visto ‘La preside’, vorrà dire che abbiamo vinto. La mia speranza è dunque dare un esempio positivo attraverso il racconto di una grande storia come questa”.

“La preside è stata girata in una scuola di San Giovanni a Teduccio dove è tutto molto simile a Caivano, a partire dalla vicinanza della scuola ai palazzoni che ben restituisce il clima che si respira in certe periferie. È una storia che parla della scuola, dove siamo andati tutti, e quindi parla di noi. Il sapore musicale di questa serie è fondamentale, con il maestro Braga interprete di un repertorio che omaggia soprattutto Pino Daniele, ma anche la scena neomelodica, che tanto appartiene ai vicoli, nonché canzoni inglesi e francesi” – ha spiegato il regista Miniero.

La serie tratta le vicende che vedono protagonisti i giovani ragazzi di Caivano, alle prese con difficoltà e una grande voglia di riscatto. Tra i fatti realmente accaduti riportati nella fiction c’è il reclutamento porta a porta dei ragazzi, da parte della preside Carfora, per riportarli a frequentare le lezioni nell’istituto superiore Moran di Caivano.