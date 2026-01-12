Paura a Napoli, travolto da un’onda e disperso nel mare in tempesta: cosa è successo

Sarebbe stato travolto da un’onda e scaraventato nel mare di Posillipo un uomo, presunto disperso, con la passione per il surf. A lanciare l’allarme è stato un vigilante del Parco della Gaiola che avrebbe assistito alla scena attraverso i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza-

Posillipo, uomo disperso in mare: cosa è successo

A seguito della segnalazione, nella tarda mattinata di ieri sono scattate le ricerche. Nessuna denuncia di scomparsa è stata presentata alle forze dell’ordine, soltanto la testimonianza di una guardia giurata del posto che avrebbe assistito alla scena tramite la telecamera a circuito chiuso puntata sullo specchio d’acqua in questione.

Stando al suo racconto, infatti, l’uomo si trovava in mare, le condizioni climatiche avverse, con la sua tavola da sup, simile a quella usata per il surf ma più spessa. Improvvisamente un’onda molto alta lo avrebbe travolto, sbalzandolo nel mare in tempesta.

Nel corso delle indagini, tuttavia, sarebbe emersa soltanto la tavola ma del presunto uomo non vi sarebbe alcuna traccia. Sono stati rintracciati anche gli assidui frequentatori della zona e appassionati di surf ma nessuno di loro si trovava in spiaggia nè risultano dispersi.

Oltre alla capitaneria di porto, stanno contribuendo alle indagini anche carabinieri e polizia. Al momento non si hanno ulteriori notizie né aggiornamenti significativi sulla vicenda. Gli inquirenti ipotizzano anche l’eventualità che si tratti solo di una tavola da surf restituita dal mare dopo giorni alla deriva, non appartenente al presunto uomo scomparso.