Donna incinta ritrovata morta, il corpo privo di vita in casa. Ipotesi malore: aveva 39 anni

Tragedia nel quartiere di Borgo Nuovo, a Verona, dove una donna incinta di 39 anni è stata ritrovata morta. Il corpo già privo di vita della vittima sarebbe stato individuato all’interno del suo appartamento.

Verona, donna ritrovata morta a 39 anni: era incinta

La 39enne avrebbe perso la vita per circostanze ancora da chiarire. A lanciare l’allarme, stando a quanto ricostruito da Il Corriere della Sera, sarebbe stato il compagno della donna, non essendo riuscito a mettersi in contatto con lei. I due si frequentavano da circa un anno e mezzo, lui risultava particolarmente preoccupato in quanto non la sentiva da giorni.

Di qui l’allarme ai Vigili del Fuoco che hanno raggiunto l’indirizzo e si sono introdotti all’interno dell’appartamento. Qui la tragica scoperta: la 39enne era già priva di vita. Il decesso sarebbe avvenuto tra la mattina del 10 gennaio e il pomeriggio dell’11 gennaio, per cause ancora da chiarire.

Al momento sembra esclusa l’ipotesi di un eventuale omicidio: sul corpo non sarebbero state rilevate ferite né segni di violenza. Attualmente la pista più accreditata per gli inquirenti è quella di un malore che avrebbe colpito e stroncato la vittima. Intanto proseguono le indagini per chiarire con esattezza la dinamica della vicenda.