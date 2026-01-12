Napoli tra le città più autentiche d’Europa: incanta i turisti e entra nella Top 10

Napoli entra nella Top 10 delle città più autentiche d’Europa, confermando la sua grande attrattiva turistica. La classifica è stata stilata da InsureandGo e il grande traguardo della città partenopea è stato annunciato con soddisfazione dall’Assessorato al Turismo.

Napoli tra le città più autentiche d’Europa: è nella Top 10

Napoli, con il suo intreccio di vicoli e paesaggi mozzafiato, proietta il visitatore in un luogo che si rivela in tutta la sua identità, con le sue tradizioni e la cultura locale, senza alcun artefatto creato ad hoc per attirare i turisti. Una città che continua ad incantare i visitatori provenienti da ogni parte del mondo e che, proprio ad inizio anno, ottiene un ulteriore riconoscimento.

“A stilare la classifica dell’autenticità, dove sono riportate le mete in cui i turisti hanno l’opportunità di vivere un’esperienza che rivela l’identità del posto con i suoi luoghi, la sua cultura, i suoi usi e costumi, tutelati e tramandati nel tempo, è il sito InsureandGo, dedicato alle assicurazioni di viaggio, che ha esaminato più di 1.300.000 recensioni lasciate in rete dai viaggiatori” – si legge nella nota diffusa dall’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli.

“I turisti in visita a Napoli hanno recensito soprattutto i Quartieri Spagnoli con Largo Maradona, il Rione Sanità, il mercato della Pignasecca e i Decumani che, con San Gregorio Armeno, lasciano scoprire la bellezza e il fascino delle botteghe artigiane. Tantissime recensioni anche per i ristoranti, dove non esistono menu turistici ma solo menu con le nostre pietanze tipiche”.