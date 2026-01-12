Papà accoltella il figlio, dramma in Campania: il litigio in famiglia poi la corsa in ospedale

Una lite in famiglia è sfociata nel sangue a Sarno, in provincia di Salerno, dove un ragazzo è stato accoltellato dal padre. Nonostante il grave ferimento, per fortuna il giovane non è in pericolo di vita.

Sarno, ragazzo accoltellato dal padre per una lite in famiglia

Stando a quanto rende noto Il Corriere del Mezzogiorno, il ragazzo sarebbe stato ferito al culmine di un litigio in casa, sfociato per motivi non ancora resi noti. Nel corso della discussione l’uomo avrebbe afferrato un’arma da taglio, puntandola direttamente al petto del figlio.

Sarebbe stata la madre del ragazzo, probabilmente testimone della drammatica scena, a soccorrere il figlio, trasportandolo tempestivamente in ospedale. Sul posto sono giunti anche i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore che hanno accolto la denuncia di mamma e figlio ai danni dell’uomo con l’accusa di lesioni gravi.

I medici che hanno preso in carico il ragazzo avrebbero riscontrato segni sul petto compatibili con ferite da arma da taglio, forse un coltello prelevato direttamente in cucina. Un colpo che si sarebbe potuto rivelare fatale per il ragazzo ma che, fortunatamente, non avrebbe provocato gravi lesioni agli organi vitali. Intanto proseguono le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda.