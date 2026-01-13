Miocardite fulminante, Carlo è morto in poche ore a 17 anni: 5 medici indagati

Si è spento all’ospedale di Sapri il giovane Carlo Nicolella, il ragazzo morto a 17 anni, pare per una miocardite fulminante. Nell’ambito delle indagini, cinque medici sono stati iscritti nel registro degli indagati.

Miocardite, ragazzo morto a 17 anni a Sapri

Carlo, residente a Torre Orsaia con la sua famiglia, si era recato al pronto soccorso per problemi cardiaci. Era stato poi ricoverato nel reparto di Cardiologia dove, pochi giorni dopo, ha perso la vita a soli 17 anni. Un decesso che ha sconvolto l’intera comunità e soprattutto i familiari del giovane che chiedono di conoscere la verità su quanto accaduto.

A stroncare la vita del 17enne, secondo una prima ipotesi, sarebbe stata una miocardite fulminante che non gli avrebbe lasciato scampo. Sarà, però, l’esame autoptico a fornire un quadro chiaro della situazione, risalendo alle cause del decesso.

Al momento sono cinque i medici iscritti nel registro degli indagati, un atto dovuto per consentire il prosieguo delle indagini con gli accertamenti tecnici necessari. Sono tutti cardiologi dell’ospedale di Sapri, dove il giovane era ricoverato.

Le condizioni di salute di Carlo sarebbero precipitate in poche ore e, nonostante il trasferimento immediato in Rianimazione, per il ragazzo non ci sarebbe stato nulla da fare. Il sindaco di Torre Orsaia, Pietro Vicino, ha già disposto il lutto cittadino per la giornata dei funerali che sarà fissata al termine dell’autopsia.