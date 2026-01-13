“Focolai di meningite a Napoli”, il Cotugno sugli audio circolati: “Facciamo chiarezza”

A seguito dei casi di meningite registrati a Napoli, l’Ospedale Cotugno di Napoli ha diffuso una nota per fornire alcune precisazioni ai cittadini, smentendo categoricamente l’insorgenza di un presunto focolaio.

Casi di meningite a Napoli: la nota dell’ospedale Cotugno

“In relazione alle notizie circolate nelle ultime ore circa presunti focolai di meningite da Neisseria Meningitidis (meningococco), si intende fornire opportuni chiarimenti per una corretta informazione alla cittadinanza: i casi attualmente ricoverati presso l’Ospedale Cotugno presentano diverse matrici patogene e non sono riconducibili ad un unico ceppo infettivo. Tale incidenza rientra nei flussogrammi stagionali attesi, in particolare alla luce del brusco cambio di temperature” – chiariscono dall’ospedale.

Una precisazione ritenuta necessaria alla luce degli audio e messaggi Whatsapp circolati in queste ultime ore in città su presunti focolai riguardanti contagi e ricoveri per meningite. Stando a quanto chiarito dal Cotugno, si tratterebbe dunque di voci infondate.

“Si conferma un legame di conoscenza tra tre soggetti affetti da Neisseria meningitidis, uno dei quali giunto ieri in rianimazione, i restanti due da degenza in reparto in condizioni cliniche stazionarie. L’assenza di correlazione cronologica tra le insorgenze non suggerisce l’ipotesi di una catena di contagio diretta. I pazienti sono ad ogni modo in fase di valutazione clinica e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL sta completando i protocolli di screening e sorveglianza previsti”.